الشرطة البلجيكية تقطع الكهرباء لإيقاف حفلة خالفت تعليمات الحجر

المصدر: ترجمة: مكي معمري - سات سير سات

قال مكتب المدعي العام، في بروكسل، إن شرطة بروكسل أنهت حفلة جماعية، ليلة السبت، في شارع «دي لاكدوك»، عند الساعة 1:30 صباحًا. وتم توجيه التهم إلى كل الأشخاص الثمانية الحاضرين، لعدم احترام قواعد وتدابير الحجر والإغلاق المفروضة على التجمعات لمحاربة انتشار فيروس «كوفيد 19»، وأمر ضباط الدورية الضيوف السبعة بالعودة فوراً إلى منازلهم.

وكان جيران قد اشتكوا من الصخب في المبنى، وكانت الموسيقى تُسمع من الشارع، وكان الأشخاص يمرحون على شرفة شقة في الطابق الثالث. وبعد أن حاولت الشرطة دون جدوى، الاتصال بشاغليها، مرات عدة، قطعوا الكهرباء على الشقة.



إلى ذلك، أظهر المخالفون لإجراءات الحجر المنزلي مقاومة للشرطة وعدم امتثال للتعليمات، ورفضوا فتح الباب، ما استدعى طلب الدعم من وحدة متخصصة من أجل كسر الباب.

وعندما رأى صاحب الشقة وضيوفه التعزيزات الموجودة في الخارج قرروا فتح الباب للشرطة. وكان المالك، وهو رجل يبلغ من العمر 46 عاماً، برفقة 4 سيدات و3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عامًا، ويقيمون في 3 مناطق في العاصمة. وعثرت الشرطة على 4 منهم قد اختبؤوا تحت لحاف سرير في غرفة النوم.

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