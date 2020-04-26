إيران تسجل 76 وفاة جديدة بـ «كورونا».. ومخاوف من «طفرة» في الإصابات

المصدر: عواصم - وكالات

عبّر مسؤولون إيرانيون، أمس، عن خشيتهم من حصول «طفرة» في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في حين خففت الهند وباكستان بعض قيود كورونا وسمحتا لبعض المتاجر بالعمل.

وتفصيلاً أعلنت وزارة الصحة تسجيل 76 وفاة إضافية، ما يرفع حصيلة الضحايا الإجمالية إلى 6650.

وسمحت السلطات منذ 11 أبريل بفتح أنشطة تجارية عدة تدريجياً، لكن حذّر مسؤولون صحيون من حدوث موجات إصابة جديدة بالفيروس عقب تباطؤ انتشاره منذ مطلع هذا الشهر.

وفي تصريحات نقلتها وكالة «إسنا»، انتقد منسق لجنة مكافحة الفيروس في العاصمة علي رضا زالي «التسرع» في إعادة فتح المراكز والمتاجر، وقدّر أن «ذلك يمكن أن يولّد موجات جديدة للمرض في طهران ويعقّد احتواء الوباء».

ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، سجلت إيران منذ فبراير 89328 إصابة، بينها 1134 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكّر جهانبور المواطنين بأنه لم يحن بعد موعد إزالة قواعد التباعد الاجتماعي والتخلي عن الإرشادات الصحيّة.

من جهته، قال مدير قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة محمد مهدي غويا للتلفزيون الحكومي، إنه «في بعض المحافظات، مثل جيلان (شمال) وقم (وسط) ومازنداران (شمال)، حيث بذلنا جهوداً كبيرة للسيطرة على الوباء، نلاحظ إشارات إلى وجود طفرة جديدة» في عدد الإصابات.

وأضاف غويا «لاحظنا ارتفاعاً في عدد الإصابات، خصوصاً في المحافظات التي يقصدها العدد الأكبر من الزوار». وسُمح للإيرانيين بالتنقل بين المحافظات قبل 10 أيام عقب منع امتد أسابيع.

ويقدّر بعض المراقبين، داخل البلاد وخارجها، أن عدد الضحايا أكثر ارتفاعاً مما أعلنت السلطات.

وفي نيودلهي قال مسؤولون إن الحكومة الهندية سمحت بعودة محدودة للعمل في متاجر بعض الأحياء والمناطق السكنية اعتباراً من أمس، بعد أكثر من شهر من فرض السلطات إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية الاتحادية إن محال البيع بالتجزئة يمكنها العودة للعمل بنصف عدد العاملين مع مراعاة إجراءات تباعد اجتماعي مناسبة وارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل.

وسجلت الهند 24506 حالات إصابة و775 وفاة بكورونا، وشكلت السلطات فرقاً جديدة للتركيز على مراقبة الالتزام بإجراءات العزل العام وتنفيذها.

وفي باكستان المجاورة، مددت الحكومة إجراءات العزل العام على مستوى البلاد حتى التاسع من مايو.

لكن السلطات الباكستانية قررت التحول إلى ما يطلق عليه إجراءات العزل الذكية اعتباراً من أمس، إذ بدأت عملية تتبع لحالات الإصابة مع السماح لبعض الأنشطة الصناعية والتجارية باستئناف العمل بموجب إرشادات للسلامة.

وسمحت السلطات بعودة صلاة الجماعة خلال شهر رمضان باستثناء إقليم السند الجنوبي، حيث حذر أطباء من أن المرض قد ينتشر سريعاً.

وبقيت أغلب المساجد في كراتشي، أكبر مدن البلاد وعاصمة إقليم السند، مغلقة أمام صلاة التراويح.

وحتى أمس السبت سجلت باكستان 11940 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 253 وفاة.

إيران سجلت منذ فبراير 89328 إصابة، بينها 1134 خلال الساعات الـ24 الماضية.

السلطات الباكستانية قررت التحول إلى إجراءات العزل الذكية لتتبع إصابات كورونا.