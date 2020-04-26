ارتفاع وفيات «كورونا» بالمغرب إلى 159.. والسعودية إلى 136

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 159 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني أمس، إلى تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 3889 حالة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 19 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 278 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2892 حالة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 136 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إلى تسجيل 1197 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 16299 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 166 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2215 حالة.

وفي مسقط أعلنت وزارة الصحة العمانية أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 10 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إن الوفاة لمواطن يبلغ من العمر 74 عاماً.

من جهتها، أعلنت وزراة الصحة اللبنانية أمس، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 24 حالة.

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حالة شفاء بالسعودية ترفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2215 حالة.