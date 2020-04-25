فرنسا: تقييد بيع النيكوتين لتجربته في مكافحة «كورونا»

المصدر: باريس - د.ب.أ

فرضت فرنسا قيوداً على بيع منتجات النيكوتين في الصيدليات، بعدما أعلن باحثون عن تجربة لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام العقار في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويقيد مرسوم أصدره وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، نشر أمس، بيع منتجات النيكوتين للمدخنين السابقين في الصيدليات لمدة شهر.

وجاء في المرسوم أن الإجراء اتخذ لخفض خطر سوء استهلاك الأشخاص للعقار بعد قراءة البحث، ولضمان أن تظل الكمية متاحة للأشخاص الذين يعتزمون الإقلاع عن التدخين.

واقترح الباحثون بمستشفى بيتي-سالبترير في باريس في دورية لم تنشر بعد، أن مستقبلات النيكوتين في الجسم قد تلعب دوراً في مكافحة كورونا. وقالوا إن بحثاً أجري في فرنسا أخيراً ولكن لم تتم مراجعته، أشار إلى أن الأشخاص الذي يدخنون حالياً بصورة يومية لديهم احتمال أقل بكثير للإصابة بعدوى حادة أو مصحوبة بأعراض «كوفيد-19». ويعتزم باحثو بيتي-سالبترير الذين حذروا في الوقت نفس من مخاطر التدخين الحادة على الصحة العامة، لإجراء تجارب سريرية بالنيكوتين.