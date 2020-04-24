طفلة صغيرة تثير انتباه ترودو لمكافحتها "كورونا" بطريقتها الخاصة

المصدر: عوض خيري - عن غلوبال نيوز

أشاد رئيس الوزراء الكندي، غاستين ترودو بالطفلة نهلة براون، ذات الثلاث سنوات، والتي تساعد بطريقتها الخاصة على مكافحة فيروس كورونا. وسجل والد هذه الطفلة، والتي تعرف أيضا بـ«سيوبر نهلة»، جهود ابنته في مكافحة الفيروس، في فيديو مدته أربع دقائق، وتقول خلال محادثة عبر الفيديو وكأنها تتحدث لترودو «بالطبع سوف أساعدكم»، وتضيف «بالطبع سوف انقذ العالم من فيروس الكورونا» ثم تودع ترودو المفترض وتنهض للعمل، لترتدي بذلة البطل الخارق مع قناع أحمر وقبعة وردية.

مهمة نهلة، والتي تتضمن قفزات بطولية عدة من العتبة الثالثة لدرج منزلها، يشرح بوضوح ترويجها للتباعد الاجتماعي والبقاء في داخل المنزل. ثم تتحرك وكأنها تنقذ أصدقائها وتخلص منزلها من شر كورونا، ثم.تصيح بأعلى صوتها «مرحبا غستن ترودو، أنني أنقذت العالم.»

تم إعداد الفيديو بواسطة والد نهلة، بيل براون، وهو مدرب كرة قدم محلي ويدرس الصفين السابع والثامن في مدرسة جون جالت العامة.

وقال إنه كان يحاول أن يدرسها في المنزل، وكانت شخصية الأبطال الخارقين جزءًا من درس درامي.

وقال براون: «بدأنا بالأبجدية والأرقام 123 لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك وجدنا انفسنا نتلهى بأنواع أخرى من الوسائط». ويضيف «من الطبيعي أن وقوفها أمام الكاميرا أمرًا طبيعيًا بالنسبة لها.»

وأضاف والدها إن الفيديو كان أيضًا وسيلة لتعليم ابنته عن مخاطر الفيروس، وشاركه مع بعض أصدقائه عبر الإنترنت لنشر بعض الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب لترودو عما فعلته ابنته في تغريدة واكتسبت هذه التغريدة بعض الجاذبية على الإنترنت مع عدد قليل من المشاركات، إلا أن المساعدة الكبرى أتت من عمدة مدينة غيلف، كام غوثري، وهي المدينة التي تسكنها أسرة الفتاة، حيث وجه العمدة انتباه ترودو للفيديو.

غوثري هو أيضا الذي أخبر براون أن رئيس الوزراء تفاعل مع الفيديو. كل ذلك جعل نهلة تحصل على هذه الشهرة وتنال الثناء من زعيم البلاد. ويقول براون أن ابنته قد يكون لها مغامرات أخرى، لكنها تتجه للمشاركة في دوري كرة القدم في الثلاثين من أبريل.

وشكر ترودو نهلة على حسابه في "تويتر" مقدرا جهودها في الانضمام للمعركة ضد كورونا. وكتب ترودو على حسابه «نحن نحتاج لمساعدتك وفي حاجة لقواك الخارقة ضد الفيروس -أعلم انك على مستوى التحدي» مضيفا «أبق سالمة وقوية»

ترجمة

