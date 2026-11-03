منصور بن زايد: في يوم العلم.. نحتفي براية تختصر قصة وطن مضى بعزيمة أبنائه نحو المستقبل

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة عبر منصة "إكس": "في يوم العلم، نحتفي براية تختصر قصة وطن آمن بوحدته، ومضى بعزيمة أبنائه نحو المستقبل. علم الإمارات هو رمز لعزتنا وسيادتنا، وشاهد على مسيرة نفخر بإنجازاتها ونعتز بقيمها".

وتابع سموه: "حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وأدام رايتها شامخة بالعز والمجد".