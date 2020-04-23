جوردون براون: الدول الفقيرة قد تعيد «كورونا» إلى الدول الغنية

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، جوردون براون، إن حل مشكلات بعض الدول الفقيرة التي قد تنقل فيروس كورونا مجدداً إلى دول العالم بعد السيطرة عليه، يعتبر أمراً ضرورياً. وقال في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية: «لدينا (شعارات) أميركا أولاً والهند أولاً والصين أولاً واليابان أولاً وروسيا أولاً، كانت هذه رائجة في أوقات التعصب الوطني، ولكن أعتقد أن معظم الناس لاحظوا أن هذه مشكلة اقتصادية عالمية إلى جانب كونها مشكلة صحة عالمية».

ونقلت الشبكة أمس عنه القول: «أعتقد أن الناس أدركوا أنه ما لم نحل المشكلات في بعض أفقر دول العالم التي قد تعيد الوباء إلى الدول الغنية في العالم فلن نتمكن من حل المشكلة على الإطلاق، نريد جهوداً دولية للحصول على لقاح، وبناء جهود دولية على صعيد معدات الفحص».