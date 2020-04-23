ثلث الأُسر البريطانية تحتاج إلى دعم الدولة لتجاوز أزمة «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

قالت أُسر بريطانية تمثل ثلث الأسر في البلاد إنها ستحتاج على الأرجح الى دعم من الحكومة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتجاوز تبعات انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لمسح يكشف عن تشاؤم متزايد حيال الأمان الوظيفي وقوة الاقتصاد.

وقالت مؤسسة كانتار البحثية إن 44% من الذين يعملون يعتقدون أن وظائفهم باتت أقل أماناً عما كانت عليه قبل 12 شهراً، وهي أعلى نسبة سجلتها المؤسسة منذ بدأت إجراء المسوح في أغسطس 2011.

وذكرت «كانتار»، أمس، أن الثقة في قوة الاقتصاد البريطاني تتراجع منذ فرض عزل عام فعلي على البلاد في مارس، إذ قال 65% من المشاركين في المسح إن أداء الاقتصاد أسوأ مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً.

ودشنت الحكومة حزمة إنقاذ اقتصادي تزيد في المجمل على نصف تريليون دولار تشمل سداد ما يصل إلى 80% من تكاليف الأجور للحد من تسريح العاملين.

وبحسب المسح، قال ستة من كل عشرة أشخاص إن الحكومة تتعامل مع أزمة كورونا بشكل مُرضٍ أو جيد جداً، ما ساعد على زيادة تأييد المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى 54%، بارتفاع أربع نقاط مئوية منذ مارس.

- دشنت الحكومة حزمة إنقاذ اقتصادي تزيد في المجمل على نصف تريليون دولار.