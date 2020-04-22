بومبيو: قرار ضم أراضٍ في الضفة الغربية يعود إلى "إسرائيل"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في "نهاية المطاف" إلى إسرائيل، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق لتشكيل حكومة إسرائيلية.



وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن "الإسرائيليين سيتخذون هذه القرارات في نهاية المطاف، إنه قرار يعود إلى إسرائيل".



وقد ورد في الخطة الأميركية للسلام التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتراح ضم مستوطنات إسرائيلية وغور الاردن، وهو ما رفضه الفلسطينيون.