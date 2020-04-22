بومبيو: يجب "محاسبة" إيران على إطلاق القمر الاصطناعي العسكري

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق قمر إصطناعي عسكري ووعد بأن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات.



وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: "أعتقد أنه يجب محاسبة إيران على ما قامت به".

وأضاف: "لقد أكد الايرانيون على الدوام أن هذه البرامج" للأقمار الاصطناعية "منفصلة بالكامل عن أي جانب عسكري وأنها محض برامج تجارية".



وتابع أن "إطلاق قمر اصطناعي عسكري اليوم يثبت أننا كنا على حق هنا في الولايات المتحدة عبر التنديد ببرامج عسكرية خفية".



وكانت ايران أعلنت في وقت سابق أنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري بعد شهرين على فشل وضع قمر اصطناعي علمي في المدار، وفي إطار من التوتر مع واشنطن.