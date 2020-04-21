6 وفيات و1122 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية

المصدر: الرياض- وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، ارتفاع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في المملكة إلى 10484 حالة مؤكدة، بزيادة بـ1122 إصابة جديدة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة: إنه «تم تسجيل ست وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 103 حالات وفاة».

وأضاف أنه تم تسجيل تعافي 92 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1490 حالة.

وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أمس، إن «الوزارة أشارت منذ أسبوعين إلى إمكانية الوصول إلى 10 آلاف حالة خلال الأسابيع المقبلة، وبأرقام أمس وصل عدد الإصابات في المملكة إلى أكثر من 10 آلاف حالة».

وأوضح أن «الزيادة الملاحظة في أعداد الإصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية، هي نتيجة لعمل المسح النشط، الذي يتم خلاله التقصي عن الحالات واكتشافها قبل وصولها للوزارة، وهو ما يساعد في السيطرة على الوباء»، متوقعاً أن يستمر تزايد الحالات في الفترة المقبلة. وأكد أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها.