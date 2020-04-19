ارتفاع وفيات «كورونا» بالسعودية إلى 92 حالة.. وفي الكويت إلى 6

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 92 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحافي، إلى تسجيل 1132 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 8274 حالة، ولفت المتحدث إلى تسجيل 280 حالة شفاء.

من جهة أخرى، أعلن الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي في السعودية جمعان عسيري، في تصريحات لقناة «إم بي سي» السعودية، أن صلاة التراويح ستقام في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، لكن دون حضور مصلين.

وفي مسقط، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس، عن تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منها 33 حالة لعمانيين، و78 حالة لغير العمانيين.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة توضيحها أن العدد الكلّي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة ارتفع إلى 1180 حالة، ومجموع عدد الوفيات ستة.

وفي الكويت أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى ست حالات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن السند قوله، إن الحالة لمقيم من الجنسية البنغالية.

وأشار السند إلى تسجيل 93 إصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1751 حالة، موضحاً أن 1465 إصابة تتلقى الرعاية الطبية بينها 34 إصابة في العناية المركزة .

وفي الرباط أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 137 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى تسجيل 106 إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 2670 حالة.



الوفيات بفيروس كورونا في المغرب ترتفع إلى 137 حالة.