وفيات وباء «كوفيد-19» تتخطى 154 ألف حالة في العالم

المصدر: عواصم - وكالات

تخطت حصيلة وباء «كوفيد-19» عتبة 154 ألفاً وفاة في العالم، نحو ثلثيها في أوروبا، وسط شكوك متزايدة حول الوضع في الصين رغم رفع بكين أرقامها بعد مراجعتها.

وفيما أعلنت وزارة الصحة في مدريد أمس، أن حصيلة الوفيات جراء كورونا المستجد تجاوزت 20 ألف شخص في إسبانيا، قالت وزارة الصحة في لندن إن حصيلة الوفيات في المستشفيات البريطانية بمرض «كوفيد-19» زادت 888 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 15464 شخصاً.

وتفصيلاً، بلغ مجموع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 154 ألفاً و188، وفق حصيلة وضعتها وكالة «فرانس برس» استناداً إلى أرقام رسمية، وأحصيت رسمياً إصابة 2.251.690 شخصاً في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

ويخضع نحو 60% من سكان العالم للحجر المنزلي مع إلزام أو دعوة 4.5 مليارات نسمة إلى لزوم منازلهم سعياً لاحتواء انتشار الوباء.

وفي مدريد أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أمس، أن حصيلة الوفيات جراء كورونا المستجد تجاوزت 20 ألف شخص في إسبانيا، ثالثة الدول الأكثر تضرراً في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وفي لندن قالت وزارة الصحة إن حصيلة الوفيات في المستشفيات البريطانية بمرض «كوفيد-19» الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا زادت 888 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 15464 شخصاً.

وتعدّ الولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة جراء الإصابة بالفيروس في نهاية فبراير، أكثر الدول تأثراً مع تسجيل 37079 وفاة من أصل 706779 إصابة، وأُعلن شفاء 59673 شخصاً.

وتأتي إيطاليا بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 22745 وفاة من أصل 172434 إصابة.

وفي الصين حيث بدأ تفشي الوباء نهاية ديسمبر، أحصيت رسمياً 82719 إصابة (352 جديدة بين الجمعة والسبت)، بينها 4632 وفاة و77029 حالة شفاء.

وأمرت الصين أمس بإخضاع أي شخص يعمل في وظائف معينة لها علاقة بالخدمات في مدينة ووهان لفحص فيروس كورونا إذا كان يريد مغادرة المدينة.

وفي طوكيو قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 10 آلاف أمس، بعد أيام من تمديد حالة الطوارئ لتشمل سائر أنحاء البلاد بهدف إبطاء انتشار الفيروس.

وفي طهران قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران زادت 73 وفاة في الـ24 ساعة الماضية، لتصل إلى 5031 شخصاً أمس.

من جهتها، مددت إندونيسيا قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة المفروضة لتشمل ملايين الأشخاص الذين يعيشون في جزيرة جاوة الرئيسة وفي سومطرة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة في سنغافورة 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، لتسجل رقماً قياسياً جديداً للزيادة اليومية في عدد المصابين.



الصين تُخضع العاملين في قطاعات خدمية لفحص «كورونا» قبل مغادرة ووهان.

سنغافورة تسجل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية.