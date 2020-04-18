تركيا تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط

المصدر: إسطنبول - رويترز

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده ارتفع إلى 82 ألف و329 حالة، لتصبح تركيا هي الأعلى في الإصابات بالشرق الأوسط متخطية إيران للمرة الأولى، والتي سجلت حتى الآن 80 ألفا و860 إصابة.



وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة، مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.



وقال قوجة إن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890. وبلغ إجمالي عدد المتعافين 10453 شخصاً حتى الآن.



وقالت وزارة الداخلية التركية إنها مددت القيود على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت.