رئيس مخابرات بريطانيا السابق: الصين أخفت انتشار «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني «إم.آي 6»، أمس، إن الصين أخفت معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحَاسب على هذا الخداع.

وقال رئيس المخابرات البريطانية منذ عام 2009 حتى عام 2014، جون ساورز، إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين وليس منظمة الصحة العالمية، وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هناك غضب شديد في أميركا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعاً على يد الصين، وتتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية»، وتابع: «عمل المخابرات هو الحصول على المعلومات التي أُخفيت عنك من دول وجهات أخرى، وكانت هناك فترة وجيزة، في ديسمبر ويناير، كان الصينيون يخفون فيها ذلك عن الغرب بالتأكيد».

جون ساورز قال إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين.