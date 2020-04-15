منظمة الصحة العالمية: لا وقت نضيعه وشاغلنا الوحيد إنقاذ الأرواح من الوباء

المصدر: جنيف - أ ف ب

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وجاء تصريح غيبريسوس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية.



ووجّه الرئيس الأميركي لائحة اتّهام مطوّلة إلى المنظّمة الدولية، قائلا إنّ "العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19".



وأضاف ترامب الذي كان يتحدث من حدائق البيت الأبيض: "آمر بتعليق تمويل منظّمة الصحة العالمية أثناء إجراء مراجعة لتقييم دور منظمة الصحة العالمية في سوء الإدارة الشديد وإخفاء تفشّي فيروس كورونا المستجدّ".



وأشار ترامب إلى دراسة "معمّقة جداً" يمكن أن تستمرّ بين ستين وتسعين يوماً.



والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تمويل منظمة الصحة العالمية التي تتخذ منذ جنيف مقراً لها.



ولفت الرئيس الأميركي إلى أن مساهمة بلاده في تمويل المنظمة كان يراوح بين 400 و500 مليون دولار سنوياً مقابل مساهمة الصين البالغة حوالى 40 مليون دولار "وحتى أقلّ".



وأكدت بكين الأربعاء أنها دفعت 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، في إشارة إلى هبة قدّمتها الصين للمنظمة في شهر مارس الماضي.

-وانتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة قرار ترامب معتبراً أنّ "هذا ليس وقت خفض موارد" منظمة دولية كهذه منخرطة في المعركة ضدّ وباء كوفيد-19.



وفي بيانه الذي اتّسم، على غير عادة، بنبرة حادّة، أوضح انه بعد انتهاء الأزمة "سيكون هناك وقت" لفهم كيف نشأ المرض وتفشى.



وكان غوتيريش دافع في الثامن من أبريل الجاري عن المنظّمة بعدما وجّه إليها ترامب وابلاً من الانتقادات لها.



من جهتها، أعربت الصين عن "قلقها الشديد" حيال القرار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "هذا القرار سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء".