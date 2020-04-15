بريطاني تسعيني يجمع 1.5 مليون جنيه إسترليني للممرضين

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حدد محارب بريطاني سابق، شارف على بلوغ الـ100، تحدياً بقطع حديقته 100 مرة، مستعيناً بجهاز يساعده على المشي، لجمع المال للممرضين، وقد حقق أكثر من مليون ونصف المليون جنيه إسترليني.

وقرر الكابتن توم مور قطع حديقته، البالغ طولها 25 متراً، 100 مرة، قبل أن يحتفل بعيد ميلاده الـ100 في 30 أبريل، وهو يقوم بذلك بوتيرة 10 رحلات يومياً في حديقته بواسطة جهاز يساعده على المشي.

ووجه نداء إلى العامة لمساندته في مسعاه، إذ إن التبرعات ستوجه إلى جمعيات تساعد موظفي نظام الصحة الوطني في بريطانيا، الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة «كورونا» التي تسببت بوفاة أكثر من 11 ألف شخص في بريطانيا.

وتمكن الرجل التسعيني حتى أمس من جمع أكثر من 1.5 مليون جنيه من نحو 74 ألف شخص، فيما كان حدد هدفاً يتمثل بـ1000 جنيه قبل أسبوع.