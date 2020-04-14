ما هو الموعد المتوقع للقاح كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

المصدر: جنيف - رويترز

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا ينبغي توقع أن يكون هناك لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل 12 شهرا أو أكثر".

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، خلال إفادة صحافية في جنيف: "إن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في بريطانيا وتركيا".



وتابعت: "فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل، فإن 90 في المئة من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. ومن ثم فإننا قطعا لم نشهد الذروة بعد".

وأضافت في إشارة لأحدث البيانات إنه فيما يتعلق بالصين فإن "الخطر الأكبر هو الحالات الواردة من الخارج".

