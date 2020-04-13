ترامب يعيد نشر تغريدة تطالب بإقالة كبير خبراء الأمراض المعدية

المصدر: واشنطن - رويترز

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشر تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين تطالب لإقالة كبير خبراء خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، بعد أن قال أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد إنه كان من الممكن إنقاذ أرواح لو اتخذت البلاد إجراءات الإغلاق مبكرا خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعاد ترامب أمس الأحد نشر رسالة من مرشح سابق للكونغرس استشهد بتصريحات أدلى بها فاوتشي في لقاء تلفزيوني وقال على تويتر "حان الوقت..أقيلوا فاوتشي".

وسبق أن أعاد الرئيس الجمهوري من قبل نشر تغريدات تنتقد مسؤولين أو خصوما له بدلا من أن ينتقدهم بشكل مباشر. وأثارت إعادة نشر الوسم تكهنات بأن صبر ترامب تجاه الخبير الشهير قد بدأ ينفد وقد يقيله بالفعل.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب بالتعليق على مدى استياء ترامب من فاوتشي.