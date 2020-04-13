109 آلاف وفاة بـ «كورونا» حول العالم بينها 75 ألفاً في أوروبا

المصدر: عواصم - وكالات

تسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في وفاة ما لا يقل عن 109 آلاف و300 شخص حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، بينها 75 ألف وفاة في أوروبا، وأكثر من 20 ألف وفاة في الولايات المتحدة الأميركية، كما تم تسجيل أكثر من مليون و780 ألفاً و640 حالة إصابة رسمياً في 193 بلداً منذ تفشي الوباء، بحسب حصيلة لوكالة «فرانس برس».

وفي الولايات المتحدة الأميركية، تم تسجيل ما لا يقل عن 20608 وفيات، وباتت الدولة الأعلى عدداً في الوفيات جراء الفيروس، وسجلت أيضاً في هذا البلد أكبر عدد إصابات 530006، بحسب الأرقام الأخيرة لجامعة جونز هوبكنز.

ومع 75 ألفاً و11 وفاة من أصل 909700 حالة إصابة، تُعد أوروبا القارة الأكثر تأثراً، وسجلت إيطاليا 19468 وفاة، وإسبانيا 16972 وفاة، وفرنسا 13832.

وبعد تراجع لثلاثة أيام متتالية، عاد العدد اليومي للوفيات في إسبانيا إلى الارتفاع، أمس، بتسجيل 619 وفاة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، أمس، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 10612 في مستشفيات المملكة المتحدة بعد زيادة يومية بلغت 737 حالة.

إلى ذلك، أعلنت الهند، أمس، أن شبكة مستشفياتها مستعدة بشكل مناسب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع تجهيز أكثر من 100 ألف سرير تحسباً لأي زيادة محتملة في عدد الحالات.

وسجلت الهند 8447 إصابة في زيادة حادة على أقل من 1000 حالة قبل أسبوعين، وحتى الآن أبلغت الهند عن 273 وفاة.

وقال المسؤول في وزارة الصحة الهندية، لاف أجاروال، في إفادة صحافية يومية، إن بلاده على أتم الاستعداد وتتوخى أشد درجات الحذر، وأعدت نحو 106 آلاف سرير في 601 مستشفى للتعامل مع أي زيادة في عدد المرضى، مضيفاً: «البلاد جاهزة لمكافحة هذا الوباء».

وهناك مخاوف من أن تصبح مومباي، المركز المالي للبلاد، بؤرة لتفشي المرض إذ سجلت 1250 حالة إصابة حتى الآن، وتكافح السلطات المحلية هناك انتشاراً سريعاً للمرض في عشوائيات مكتظة بالسكان.

وفي باكستان، عبرت السلطات عن قلقها من زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» في كراتشي أكبر مدن البلاد، وقال مسؤولون إن الحكومة المحلية هناك قررت فرض قيود مشددة تصل لحد الإغلاق في 11 حياً مكتظاً بالسكان في كراتشي، وسجلت باكستان 5038 إصابة منها 86 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع خلال 24 ساعة إلى 4474 حالة وفاة بعد تسجيل 117 وفاة جديدة، مضيفة أن إيران سجلت حتى أمس 71686 حالة إصابة بالفيروس.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أنه تم حفر 10 آلاف قبر في قسم جديد بمقبرة «جنة الزهراء» مترامية الأطراف الواقعة جنوب طهران لدفن المتوفين بـ«كوفيد-19»، وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الإيرانية بأن الرئيس حسن روحاني، أعلن رفع القيود المفروضة على التنقل بين المدن داخل كل إقليم يوم 20 أبريل الجاري. وأعلنت روسيا الاتحادية، أمس، تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في 52 إقليماً من مجموع 82 إقليماً، منها 1306 إصابات في العاصمة موسكو، وهو أعلى رقم يسجل منذ بدء تفشي الوباء في البلاد في يوم واحد.

ونقلت وكالة «إنتر فاكس» للأنباء عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا قوله، إن موسكو عزّزت صدارتها في قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد بـ 10158 إصابة من بين 15770 العدد الإجمالي للإصابات في عموم روسيا، إضافة إلى 72 وفاة من أصل 130 حالة، فيما شهدت العاصمة تماثل 246 شخصاً للشفاء من الفيروس منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1291 شخصاً.

وأصدر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، مرسوماً يفرض نظام التصاريح الرقمية للتنقل داخل موسكو، وبين العاصمة وضواحيها، على أن يسري اعتباراً من بعد غد، مشيراً إلى أن ذروة الوباء في المدينة لم تأتِ، وأكد أن السلطات الروسية أجرت حتى الآن 1.2 مليون فحص لـ«كورونا».

الهند تجهز 106 آلاف سرير تحسباً لزيادة عدد الإصابات.. وإيران تحفر 10 آلاف قبر جديد.