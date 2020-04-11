جونسون يحقق تقدما جيداً في التعافي من فيروس كورونا

المصدر: لندن - رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إن جونسون يحقق تقدما جيدا جدا في تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فيما قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده لم تبلغ ذروة تفشي فيروس كورونا بعد.



وجونسون في مراحل مبكرة من التعافي في الوقت الحالي بعدما أمضى ثلاث ليال في العناية المركزة.



وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: "رئيس الوزراء يواصل تحقيق تقدم جيد جدا".



وفرضت بريطانيا العزل العام قبل ثلاثة أسابيع في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس ويناشد الوزراء المواطنين الالتزام بحظر التجمعات خلال عطلة عيد القيامة هذا الأسبوع.



وقال هانكوك: "على الناس أن يظلوا في المنزل ما لم يكن هناك سبب وجيه جدا للخروج".