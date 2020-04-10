في موقف سياسي نادر.. ميشيل أوباما تنتقد قرارا للانتخابات الرئاسية

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن -عن الإندبندنت

اتخذت السيدة الأولي الأميركية السابقة ميشيل أوباما موقفا سياسيا نادرا يوم الثلاثاء الماضي عندما انتقدت استمرار الانتخابات التمهيدية في ولاية ويسكنسون الأميركية على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وكتبت السيدة أوباما على «تويتر» «اليوم تعين على ناخبي ويلاية ويسكنسون الاختيار بين جعل أصواتهم مسموعة والحفاظ على أنفسهم وعائلاتهم بأمان. ولا ينبغي على أي أميركي أن يقوم بهذا الخيار» وأضافت «علينا أن نعمل على جعل الانتخابات آمنة».

وكانت تغريدة السيدة أوباما تقصد القرار الصادر عن المحكمة العليا الذي يرفض محاولة حاكم ويسكنسون الديمقراطي توني أيفرز تاجيل الانتخابات التمهيدية بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث قضت المحكمة العليا أن الانتخابات يجب أن تستمر.

ونتيجة قرار المحكمة تعين على سكان ولاية ويسكنسون الثلاثاء الماضي أن يتخذوا القرار بين التضحية بصوتهم الانتخابي وبين التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وصوتت المحكمة العليا التي يسيطر عليها الجمهوريون ضد رغبة حاكم ولاية ويسكنسون أيفرز، حيث أكدت انه لا يملك الحق القانوني لتأجيل الانتخابات انطلاقا من سلطاته. وقال المؤيدون لقرار المحكمة أن الانتخابات يمكن أن تتم بأمان، ويجب أن تستمر.

من جهته دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استمرار، الانتخابات دون تأجيل وقال انه يعتقد بأن انتخابات ولاية ويسكنسون التمهيدية يجب أن تستمر وفق ما هو مخطط لها.

من جهته قال حاكم الولاية أيفرز«يقول سكان ويسكنسون انهم خائفون من الذهاب إلى الانتخابات».

