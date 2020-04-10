بوريس جونسون يغادر العناية المركزة.. ويوضع تحت الملاحظة

المصدر: لندن - رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه خرج من العناية المركزة مساء الخميس بينما ما زال يتعافى من إصابته بمرض كوفيد-19، ووضع تحت الملاحظة الدقيقة في المستشفى.

ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس مساء يوم الأحد بعد استمرار معاناته من ارتفاع درجة الحرارة والسعال إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين فتم نقله إلى وحدة العناية المركزة حيث مكث ثلاث ليال يتلقى العلاج.

وقال متحدث من مكتبه في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني «نُقل رئيس الوزراء مساء الخميس من العناية المركزة إلى جناحه (بالمستشفى) حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه. إنه في حالة معنوية مرتفعة جدا».

ومع ذلك، لم يتطرق بيان الحكومة لأي تفاصيل بخصوص الوقت الذي قد يكون فيه جونسون قادرا على استئناف مهام منصبه.

ولا يتوقع الكشف عن مزيد من الأنباء بشأن صحة جونسون.