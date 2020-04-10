الصين تعلن حالة الطوارئ في مدينة حدودية مع روسيا

المصدر: بكين ■أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصينية إغلاق أحياء وإقامة مستشفى على عجل وإغلاق الحدود أمام المسافرين في مدينة صغيرة تقع على الحدود مع روسيا، وضعت في حالة تأهب لمواجهة وصول مسافرين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكان إغلاق مدينة ووهان (وسط الصين) حيث ظهر المرض للمرة الأولى، رُفع الأربعاء، لكن في اليوم نفسه وعلى بعد نحو 2000 كيلومتر، قررت مدينة سويفينهي في إقليم هايلونغ جيانغ (شمال شرق) فرض إجراءات عزل على سكانها البالغ عددهم 70 ألف نسمة.

وتحولت هذه المدينة الصغيرة إلى أحد المعابر الحدودية البرية الرئيسة مع روسيا منذ تعليق السلطات الروسية كل الرحلات الجوية الدولية، لكن عدداً كبيراً من المسافرين الموجودين على الأرض الروسية توجهوا في رحلات داخلية إلى فلاديفوستوك (شرق)، وتوجهوا منها براً إلى سويفينهي التي تبعد نحو 200 كيلومتر.

وأعلنت مديرية الصحة في هايلونغ جيانغ في الأيام الأخيرة عن ارتفاع مقلق في عدد المصابين بكوفيد-19 الذين قدموا من الخارج، وكان عددهم 25 الأربعاء، وارتفع إلى 40، وجميعهم صينيون جاؤوا من روسيا. لكن فيروس كورونا المستجد ينتشر في روسيا، حيث بلغ عدد الإصابات 9000 وعدد الوفيات 63، وتسارع انتشار المرض في الأيام الماضية، وسجلت نحو 1000 إصابة إضافية الأربعاء. وفي مواجهة هذا الوضع، أغلقت سويفنهي حدودها أمام المسافرين، لكنها أبقتها مفتوحة أمام البضائع، وفق ما ذكرت أمس وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، نقلاً عن رئيس بلدية المدينة.