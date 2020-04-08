سلطنة عمان تقرر إغلاق محافظة مسقط حتى 22 أبريل

المصدر: مسقط - وكالة الأنباء العمانية

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في سلطنة عمان، اجتماعًا اليوم الأربعاء، وقالت في بيان لها، إنه نظراً لتزايد عدد الحالات المصابة في عدة مواقع مختلفة في السلطنة أبرزها ولاية مطرح، وفي إطار الجهود المبذولة من أجل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة ما يلي:

1. إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكّم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح يوم

الجمعة 10 أبريل الجاري، ولغاية الساعة العاشرة من صباح الأربعاء 22 أبريل، مع استمرار نقاط التحكّم والسيطرة في جميع محافظات

السلطنة.

2. قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلّم عن بُعد عبر المنصّات التعليمية.

وأعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها للجهود التي قامت بها البعثات الدبلوماسية والملحقيات الثقافية العمانية في الخارج في تسهيل عودة

المواطنين عمومًا، والطلبة على وجه الخصوص، إلى السلطنة.