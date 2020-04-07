صحافي أميركي: نقل جونسون إلى العناية المشددة أمر "مضحك"

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن عن "الإندبندنت"

أثار الصحافي الأميركي، كين كليبنستين، عاصفة على موقع "تويتر" بقوله إن نقل رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا ومن ثم إلى العناية المشددة أمر "مضحك".

وقال كين في تغريدته "دعا بوريس جونسون إلى خطة غير عقلانية يمكن ان تؤدي إلى اصابة الملايين بالمرض. وتفاخر بان فيروس كورونا لن يمنعه من مصافحة الناس" واضاف "إذا كنت لا تفهم أن بعض الناس يعتبرون ذلك أمرا مضحكا، فلا أدرى ما يمكن أن أقول عنه".

وأثارت هذه التغريدات انتقادات سريعة، حيث أشار بعض هؤلاء الى الآلام الناجمة عن فيروس كورونا، وإلى حالة جونسون وهو في العناية المشددة.

وقال أحد المنتقدين "أنا اؤيد ما تقول ولكني لا أريد أن يموت أحد وهو يكافح من أجل الحصول على الهواء، إنه موقف غير انساني" واضاف " وزوجته حامل، وهذا يعني إن طفله سيولد بلا أب. وبالطبع ليس هناك اي شيء مضحك ازاء ذلك أبداً" وقال اخرون أنه من الممكن أن لا نحب السيد جونسون ولكننا لا نريد رؤيته في العناية المشددة.

ورد كليبنستين على المنتقدين بنشر تغريدات أخرى لتسجيل فيديو يظهر فيه جونسون في 3مارس وهو يصافح ايدي جميع من يراهم أمامه بمن فيهم مرضى فيروس كورونا خلال زيارة لاحد المشافي.

واتفق بعض مستخدمي "تويتر" مع كليبنستين، وقالوا إن حالة جونسون تبعث على التناقض وليست مضحكة، وقال آخرون إنها ليست مضحكة. ولكن التغريدة الاكثر اقتضابا هي ما ذكره مستخدم اخر عند ما قال "في بعض الأحيان من الأفضل عدم قول أي شيء".

وتم نقل رئيس الحكومة البريطانية إلى قسم العناية المشددة بعد أن ساءت حالته الصحية نتيجة فيروس كورونا، بعد ساعات من إعلان رئاسة الحكومة "داوننغ ستريت" أنه في وضع جيد ويدير الحكومة.