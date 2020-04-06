الصحة العالمية: 85% من مصابي "كورونا" في مصر يتعافون دون تلقي علاج

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الدكتور جون جبور، أن 85% من إصابات المصريين بفيروس كورونا، لا تحتاج أي علاج وتشفى بذاتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية"mbc مصر"، أن الدولة تعمل طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأقصى طاقتها، من أجل الكشف عن الإصابات، معتبراً أن الكشف عن الإصابات شيء إيجابي، لأنها تخضع للعزل، ويخضع مخالطيها للحجر من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.

وشدد جبور، على أن الدولة المصرية لا تخفي أي أرقام بخصوص الإصابات، مشدداً على أنه ليس من مصلحة أحد إخفاء عدد المصابين، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على سلامة مجتمعها، واتخاذ كل الاجراءات لمنع الانتشار المجتمعي في مصر.