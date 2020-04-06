المغرب يعفو عن 5654 سجيناً لحماية النزلاء من «كورونا»

المصدر: الرباط - وام

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفواً ملكياً عن 5654 سجيناً، لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة العدل المغربية في بيان، بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، ولفت البيان إلى أنه اعتباراً للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها تدريجياً، وأكد أن المستفيدين سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية وللحجر الصحي اللازم في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.