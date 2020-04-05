ترامب يعفي الكنائس من التباعد الاجتماعي في عيد الفصح

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي ميل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنه يميل إلى إعفاء الكنائس من التباعد الاجتماعي للاحتفال بعيد الفصح.

وأضاف «ربما سنعفي الكنائس من التباعد الاجتماعي ونسمح لهم بالاحتفال بعيد الفصح» وقال ترامب انه مثل بقية الأميركيين سيشاهد احتفال عيد الفصح على كمبيوتره الشخصي.

ونشر ترامب تغريدة ذكر فيها مزيد من التفصيلات قائلاً سيشاهد مراسم الاحتفال التي سيقيمها القس غريغ لوري من كنيسة «هارفست» في كاليفورنيا. ومن المعروف أن لوري مؤيد متحمس للرئيس ترامب.

وبعد ذلك أعرب ترامب عن الأسى لأن التباعد الاجتماعي لمكافحة تفشي الفيروس يؤثر على الأسبوع المقدس للمسيحيين الأميركيين.

وتم إلغاء الحفل السنوي بعيد الفصح في البيت الأبيض.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي حاول فيه ترامب تحضير الأميركيين ليكونوا مستعدين لتقبل أسبوعا قاسيا نتيجة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، قال إن أوامر البقاء في البيت مطبقة في كل الولايات تقريبا، كما أن الحكومة الفيدرالية تطبق أرشادات التباعد الاجتماعي.

وأضاف ترامب «لسوء الطالع سيكون هناك عدد كبير من الوفيات هذا الأسبوع، ولكن طبعا أقل بكثير من العدد الذي كان سيحدث لولا الإجراءات المطبقة».

وكان ترامب يريد البدء في إعادة افتتاح الأعمال الأميركية المغلقة بحلول عيد الفصح، ولكنه غير رأيه عندما قال إن إرشادات التباعد الاجتماعي الفيدرالي ستظل كماهي حتى نهاية شهر أبريل.