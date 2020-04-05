ترامب يوصي الأميركيين بارتداء الأقنعة خارج المنزل

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قدّر العلماء العاملون في الحكومة الأميركية، أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بين الناس حتماً حينما يتكلمون أو يتنفسون. وبناء على ذلك، أوصت السلطات الأميركيين رسمياً بتغطية وجوههم، عندما يخرجون من بيوتهم للإسهام في احتواء الوباء بشكل أقوى.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هذا الإجراء مساء الجمعة، مؤكداً أن المسألة مجرد توصية وليست إلزامية. وتطلب السلطات الصحية من السكان تغطية وجوههم باستخدام أقنعة مصنعة يدوياً وأوشحة أو منديل للرأس، بهدف تخصيص الأقنعة الطبية للفرق الصحية العاملة في مكافحة المرض، نتيجة لوجود نقص بهذه المعدات.

وفي نيويورك، سبق أن طلب رئيس البلدية من السكان تغطية وجوههم عند الخروج من المنزل. ويطبق منذ الجمعة نصف المشاة في مانهاتان هذه النصيحة.

وتحدث مدير معهد الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، العضو في فريق عمل البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد، والذي يجتمع ساعة يومياً مع ترامب، لقناة فوكس نيوز عن معطيات تشير إلى أن «الفيروس يمكنه في الواقع الانتقال بين الأشخاص الذين يقومون بمجرد التحدث، وليس فقط عندما يسعلون أو يعطسون».

وتوفّر المعطيات التي تشير إلى انتقال الفيروس هوائياً تفسيراً طال البحث عنه لقدرة الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 على الانتشار بسرعة، في وقت يبدو أن الأشخاص المصابين، لكن دون عوارض، والذين يشكلون ربما ربع إجمالي المصابين، مسؤولون عن نقل العدوى.

وأثبتت دراسات عدة أن الأشخاص الذين لا عوارض لديهم قاموا بنقل العدوى لأشخاص على مسافة قريبة منهم في الكنيسة أو الجوقة، أو خلال درس غناء وفي دور رعاية المسنين.

وذكرت الأكاديمية الأميركية للعلوم في رسالة موجهة للبيت الأبيض الأربعاء أربع دراسات، تميل إلى أن الفيروس ينتقل عبر الهواء الصادر عن تنفس الأفراد وليس فقط عبر القطرات الناتجة عن السعال أو العطس قرب أحدهم.

وكتب رئيس لجنة الأمراض المعدية الصاعدة هارفي فاينبرغ «أعمال البحث الحالية المتوافرة تدعم احتمال أن يكون فيروس سارس-كوفيد -2 قابلاً للانتقال عبر جزئيات هوائية حيوية متولدة مباشرةً من زفير المرضى».