60 ألف وفاة في العالم بـ «كورونا».. وإصابات جنوب آسيا نحو 6000

المصدر: عواصم - وكالات

أدى فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 60 ألف وفاة حول العالم، نحو ثلاثة أرباعها في أوروبا، منذ ظهوره في ديسمبر، وفي حين اقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جنوب آسيا من 6000، أعلنت الصين أمس يوم حداد على آلاف الضحايا الذين قضوا نحبهم في تفشي «كورونا» ونكست الأعلام وعلقت كل أشكال الترفيه.

وفي الإجمال، سجلت 60457 وفاة، بينها 44132 في أوروبا التي تمثل القارة الأكثر تأثراً. وإيطاليا هي الدولة التي سجلت أكبر عدد وفيات في العالم (14681)، تليها إسبانيا (11744)، ثم الولايات المتحدة (7159)، وفرنسا (6507) والمملكة المتحدة (4313). ومنذ ظهور «كوفيد-19»، تم رسمياً رصد 1.130.204 إصابة حول العالم، أكثر من نصفها في أوروبا (610846)، و290219 إصابة في الولايات المتحدة وكندا (7325 وفاة في البلدين).

وفي مدريد أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس، أنّ بلاده ستمدد إجراءات العزل التي بدأت في 14 مارس لأسبوعين إضافيين، بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 11744، من 10935 أمس، على الرغم من أنه اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض ​​فيه العدد اليومي للوفيات الجديدة.

وفي طوكيو تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد 100 للمرة الأولى، حيث تحدثت وسائل الإعلام اليابانية عن 118 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة في العاصمة اليابانية إلى أكثر من 890.

وفي ماليزيا أفاد وزير الصحة، نور هشام عبدلله، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع أمس، بواقع 150 حالة. كما توفي أربعة أشخاص بالفيروس.

واقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جنوب آسيا من 6000 أمس، رغم تشديد سلطات بعض المدن القيود المفروضة على الحركة وتحذيرها من إمكانية تمديد فترة العزل العام في محاولة لكبح انتشار الجائحة.

وفي الهند قال وزير الصحة بولاية ماهاراشترا التي تضم مومباي المركز المالي للهند، راجيش توب «إذا لم يلتزم الناس بالقواعد بجدية واستمر عدد الحالات في الارتفاع، فلن يكون هناك خيار سوى تمديد فترة إجراءات العزل العام.. يمكن تمديدها في مومباي والمناطق الحضرية في ولاية ماهاراشترا لمدة أسبوعين».

والهند هي الأكثر تضرراً من المرض في جنوب آسيا، إذ بلغ عدد الحالات فيها نحو 2902، توفي منها 68.

وأكدت ولاية ماهاراشترا وجود 516 حالة إصابة بـ«كوفيد-19»، المرض الناجم عن فيروس كورونا، ووفاة 26 شخصاً.

وسجلت باكستان 2547 حالة إصابة بـ«كورونا» منها 37 حالة وفاة، في حين سجلت أفغانستان 281 حالة منها ست وفيات. وبلغ عدد المصابين في سريلانكا 159 وتوفي منهم خمسة أشخاص، بينما أعلنت بنغلاديش 61 حالة بينها ست وفيات. وسجلت المالديف ونيبال وبوتان 32، وست حالات وخمس إصابات على الترتيب دون أي وفيات.

وسجلت إندونيسيا أمس 106 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 2092 حالة.

وأعلن أحمد يوريانتو، وهو مسؤول وزارة الصحة، 10 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 191.

من جهتها، أعلنت الصين أمس، يوم حداد على آلاف «الشهداء» الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد، ونكست الأعلام في جميع أنحاء البلاد وعلقت كل أشكال الترفيه.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن الرئيس شي جين بينغ والقادة الصينيين الآخرين وقفوا في صمت أمام العلم الوطني في مجمع تشونغنانهاي للقيادة في بكين، معلقين على صدورهم زهوراً بيضاء علامة على الحداد.

وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيس جراء هذا الوباء، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

وفي مدينة ووهان، تحولت كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر عند الساعة العاشرة صباحاً، وتوقفت حركة المرور لمدة ثلاث دقائق. وتوفي نحو 2567 شخصاً في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

الهند تلوّح بتمديد العزل العام.. وإسبانيا تمدّد إجراءات العزل لأسبوعين.

طوكيو تسجل 100 إصابة جديدة بـ«كورونا» في يوم واحد للمرة الأولى.