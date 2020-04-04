بسبب 200 ألف كمامة.. أزمة سياسية بين ألمانيا وأميركا

المصدر: برلين - د ب أ

تواصل حكومة ولاية برلين الألمانية جهودها الحثيثة لكشف ملابسات ما حدث مع شحنة تضم 200 ألف كمامة قادمة من تايلاند، لكنها لم تصل إلى العاصمة الألمانية.

وقال، المتحدث باسم وزارة داخلية برلين، مارتين بالجن، اليوم السبت:" نحن بصدد الكشف عن التفاصيل".

وأضاف بالجن أنه لا توجد معلومات بعد حول ما حدث بالضبط في مطار العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان وزير داخلية الولاية اندرياس جايزل، أعلن أمس الجمعة أن شحنة الكمامات التي كانت مخصصة لشرطة برلين، صودرت في بانكوك بناء على تحريض أميركي، واتهم الوزير واشنطن بارتكاب "عمل من أعمال القرصنة العصرية".

ومن جانبها، رفضت شركة "ثري إم" الأميركية ما تردد عن قيام مسؤولين أميركيين بمصادرة 200 ألف من أقنعة الوجه الطبية (الكمامات) كانت العاصمة الألمانية برلين تعاقدت عليها.

وقالت "ثري إم" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها لم تجد ما يشير إلى مصادرة الكمامات، كما أن الشركة ليس لديها أوراق تفيد بوجود شحنة أقنعة متجهة إلى برلين.

وقال جايزل إن الكمامات نوع "إف إف بي-2"، التي تقي من يرتديها خطر الإصابة بفيروس كورونا، كانت مخصصة لأفراد شرطة برلين، وأضاف أن ولاية برلين كانت طلبتها من شركة أميركية وسددت قيمتها، وتم تصنيع الأقنعة في الصين.

ولم يستجب البيت الأبيض لاستفسارات من "د.ب.أ" بشأن مصادرة الكمامات.

يشار إلى أن واشنطن ألزمت "ثري إم"، بشكل قانوني، بتزويد الولايات المتحدة بأكبر كمية ممكنة من كمامات "إن95"، مثل تلك المستخدمة في المستشفيات. وتقوم الشركة الأميركية بعمليات إنتاج في الصين.

وقالت "ثري إم" في بيان: "في إطار تعاوننا مع الإدارة الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع المنقضية، طلبت الإدارة من الشركة زيادة كميات الكمامات التي نستوردها حاليا من عملياتنا خارج البلاد، إلى الولايات المتحدة."



وأضافت: "نثمن مساعدة الإدارة الأميركية لنا في تنفيذ ذلك. وعلى سبيل المثال، وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، حصلنا على موافقة من الصين لتوريد 10ملايين كمامة (إن 95) من التي تقوم الشركة بتصنيعها هناك، إلى الولايات المتحدة.".