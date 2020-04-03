بريطانيا: ذروة تفشي كورونا «أقرب من المتوقع»

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الجمعة إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إن النماذج «تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي».

وارتفع، الخميس، عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا بنسبة 24% إلى 2921 منذ الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة البريطانية الخميس، تم اختبار 163194 شخصا كانت نتائج 33718 منهم إيجابية.