البيت الأبيض يوصي الأميركيين بارتداء الكمامات خارج البيوت

المصدر: واشنطن - رويترز

بدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استعداد للانضمام إلى المسؤولين المحليين في نصح الأميركيين بوضع كمامات عند الخروج من المنازل بينما تزداد أزمة كورونا اتساعا، إذ ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بواقع ألف حالة وفاة في يوم واحد للمرة الأولى.



وقالت ديبورا بيركس عضو فريق العمل المعني بفيروس كورونا التابع للرئيس ترامب في إفادة صحافية بالبيت الأبيض الخميس إن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ستضيف في الأيام القادمة توصية بوضع الكمامات ضمن الإرشادات المتعلقة بتدابير الحماية.



لكن بيركس قالت إن الأميركيين الذين طُلب منهم جميعا تقريبا البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، يجب ألا يساورهم «شعور زائف بالأمان» من هذا المرض من خلال تغطية وجوههم.



وقال ترامب في رده على أسئلة صحافيين خلال هذه الإفادة «إذا أراد الناس ارتداءها، يمكنهم ذلك».

وتوقع خبراء في مجال الطب بالبيت الأبيض أن ما بين 100 و240 ألفا من الأميركيين يمكن أن يفقدوا حياتهم حتى إذا تم اتباع أوامر العزل العام الصارمة.



ولم تبد إدارة ترامب والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمسؤولون عن الصحة العامة خطا واحدا بشأن مسألة وضع الكمامات منذ تفشي هذا الوباء، حيث قالوا في البداية ن مثل هذه التدابير غير ضرورية أو حتى غير مثمرة.

وحث رئيسا بلدية مدينة نيويورك ولوس انجليس السكان على تغطية وجوههم.