الإصابات بـ «كورونا» على أعتاب المليون عالمياً.. ووفيات إسبانيا تتجاوز الـ 10 آلاف

المصدر: عواصم - وكالات

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم من مليون شخص مع انتشار الوباء «بشكل متسارع»، حاصداً أرواحاً بينها رضيع في أسبوعه السادس، أصبح أصغر الضحايا الـ46 ألفاً الذين أودى المرض بحياتهم. وفي إسبانيا، تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس حاجز الـ10 آلاف، بعد وفاة 950 شخصاً أمس. من جهة أخرى، حذرت 14 دولة أوروبية، أمس، من خروقات تستهدف سيادة القانون في الاتحاد، بذريعة محاربة كورونا.

وتفصيلاً، سجلت أكثر من 900 ألف إصابة بـ(كوفيد-19) في العالم، بينها 215 ألفاً في الولايات المتحدة، حيث يتسارع انتشار المرض. وفي غياب القدرات الكافية لكشف الإصابات، فهذه الأرقام هي أقل من الواقع على الأرجح.

وعلى الرغم من إجراءات العزل التي تشمل واحداً من كل اثنين من سكان العالم، يرتفع أعداد الإصابات والوفيات. وقد بلغ عدد الوفيات في إيطاليا أكثر من 13 ألف شخص، وفي الولايات المتحدة 5000، وفي فرنسا 4000.

وسببت وفاة مولود جديد في ولاية كونيتيكت صدمة، بعد وفاة رضيع في شهره التاسع في شيكاغو، وفتى في الـ13 من العمر في بريطانيا. وقال حاكم الولاية نيد لامونت، إنه «أمر محزن».

وفي إسبانيا، قالت وزارة الصحة، أمس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تجاوز حاجز الـ10 آلاف بعد وفاة 950 شخصاً، أمس.

وتابعت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المسجلة ارتفع إلى 110238 من 102136 الأربعاء. وتراجعت نسبة الزيادة اليومية في أعداد المصابين في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض بلغ 10003، بارتفاع يزيد قليلاً على نسبة 10% دون تغيير عن معدل الزيادة في اليوم السابق.

من جهته، عبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، عن «قلقه العميق» من «النمو المتسارع» لعدد الحالات. وقال «علينا أن نتحد لمكافحة هذا الفروس المجهول والخطر».

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد دعا الدول إلى التحرك. وعرض البيت الأبيض تقديراته، موضحاً أن «كوفيد-19» قد يودي بحياة بين 100 ألف و240 ألف شخص في الولايات المتحدة، التي يرجح أن تصبح مركز المرض بعد أوروبا.

وفي إيطاليا، حيث تعاني المستشفيات مشكلات عدة يستمر تباطؤ ارتفاع عدد الإصابات الجديدة، لكن الأطباء قلقون من الذين يتعافون ويغادرون المستشفى مع بدء النقاهة، مع أنهم يستطيعون نقل العدوى.

وفي فرنسا، حيث بات الوضع يتجاوز طاقة مستشفيات باريس والشرق، استمر نقل المرضى بقطارات، بينما تستعد مراكز العاصمة لإنتاج المعدات التي تنقصها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأعلنت السلطات الروسية، أمس، تسجيل ست وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 595 إصابة في موسكو وحدها.

وفي موسكو ستنشئ السلطات تطبيقاً للهاتف النقال وأرقام مشفرة للتأكد من احترام السكان لقواعد العزل ولمراقبة المرضى.

وفي إيران، تجاوز عدد الوفيات 3000 شخص. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الرسمي إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصاً، بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، مضيفاً أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة.

وفي أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ارتفع عدد الإصابات إلى 20 ألفاً، وهو ضعف العدد الذي سجل قبل خمسة أيام.

وفي الصين، وُضع نحو 600 ألف شخص هم سكان منطقة جيا في مقاطعة هينان في العزل، بعد اكتشاف إصابة امرأة زارتها بوباء كوفيد- 19، في حين تخشى البلاد من موجة داخلية جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين، أمس، عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي رام الله، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، اكتشاف 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 155 حالة.

وفي جاكرتا، أكد أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 1790 إصابة.

وأعلنت الحكومة التايلاندية، أمس، أنها ستفرض حظر تجول شاملاً بين العاشرة مساء والرابعة صباحاً، اعتباراً من اليوم، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهتها، أبلغت ماليزيا عن 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3116، وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا.

من جهة أخرى، حذرت 14 دولة أوروبية، أمس، من خروقات تستهدف سيادة القانون في الاتحاد، بذريعة محاربة وباء كوفيد-19، فيما منح رئيس الوزراء المجري نفسه صلاحيات غير محدودة تقريباً في هذا المجال.

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وإيرلندا والدنمارك وفنلندا والسويد ولاتفيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا في بيان مشترك أن «اتخاذ الدول الأعضاء تدابير استثنائية لحماية مواطنيها، والتغلب على الأزمة هو أمر مشروع، في ظل هذه الحالة غير المسبوقة».

وأضافت الدول «إلا أننا على الرغم من ذلك، نشعر بالقلق البالغ إزاء خطر انتهاك مبادئ سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية الناجمة عن اعتماد بعض تدابير الطوارئ».

وصادق برلمان المجر الإثنين على قانون يمنح رئيس الوزراء فكتور أوربان، المعروف بتوجهاته القومية، سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

روسيا سجلت 6 وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

حصيلة الوفيات بـ «كورونا» في إيران بلغت 3136 بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

البحرين أعلنت عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

الجيش الألماني يجهز 15 ألف فرد للمشاركة في جهود مكافحة الفيروس

أعلن الجيش الألماني تجهيز 15 ألفاً من جنوده اعتباراً من اليوم الجمعة، لمساعدة الولايات والبلديات الألمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، أمس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تراوح بين 12 و72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، انيغريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.

وقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة أنغيلا ميركل، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: «لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة، وبخلاف ذلك، فإننا نعاني بالطبع مثل الجميع حالياً من أنه لا يمكننا ملاحقة الاحتياج لأقنعة طبية حالياً مثلاً بمعدل كاف، كما أن الأفراد المختصين محدودون». برلين ■د.ب.أ

حظر تجول في مكة والمدينة على مدار 24 ساعة

قالت وزارة الداخلية السعودية، أمس، إنه تقرر فرض حظر تجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة، في تمديد لإجراء اتخذته في وقت سابق لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت المملكة أكثر من 1700 حالة إصابة بالفيروس، و16 وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان أن هناك استثناءات من حظر التجول، تشمل العاملين في «القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص»، وكذلك السماح للسكان بالحصول على مستلزماتهم من الغذاء والرعاية الصحية.

الرياض ■رويترز

وفاة سفيرة الفلبين في لبنان بـ «كورونا»

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، أمس، وفاة سفيرتها في لبنان بيرنارديتا كاتالا، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيانها أن السفيرة خدمت بلادها في المجال الدبلوماسي طوال 27 عاماً. وشغلت مناصب دبلوماسية في كل من كوالالمبور وجاكرتا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق، الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 479. مانيلا - د.ب.أ

نتنياهو ورئيس «الموساد» في الحجر

أعلنت مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيدخل مجدداً في حجر صحي، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي لنتنياهو على موقع «فيس بوك»: «دخل رئيس الوزراء الحجر الصحي، حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا، وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة». وسبق أن دخل نتنياهو في عزل ذاتي صحي مرات عدة، بعد إصابة مسؤولين مخالطين له بالفيروس. كما خضع لفحوص «كورونا» أكثر من مرة، وخرجت كلها سلبية. يأتي ذلك بعد أن قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، إنه ثبتت إصابة وزير الصحة وزوجته بفيروس كورونا، وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعاً للإرشادات. وكان الوزير البالغ من العمر 71 عاماً، وهو حليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قد ظهر مراراً إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذ لمكافحته. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدداً من كبار المسؤولين، منهم رئيس جهاز المخابرات (الموساد)، يوسي كوهين، يخضعون للعزل الصحي الذاتي، نظراً لمخالطتهم ليتسمان. القدس المحتلة Àوكالات

حظر تجوال شامل في الأردن اليوم بسبب «كورونا»

أعلن وزير شؤون الإعلام في الأردن، أمجد العضايلة، أمس، دخول بلاده في حظر شامل للتجوال، اليوم، لمدة 24 ساعة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال العضايلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حظر التجوال الشامل الذي سيمتد طوال 24 ساعة، يأتي لتمكين فرق التقصي الوبائي من العمل بكفاءة.

وأضاف أن الحظر الشامل سيضمن عدم تجمهر المواطنين لشراء الحاجيات الضرورية، خصوصاً أنه أتيح لهم على مدار هذا الأسبوع، وسيتاح لهم بعد اليوم على امتداد الأيام المقبلة الاستمرار في الحصول على حاجاتهم من الـ10 صباحاً إلى السادسة مساءً. عمان ■وكالات