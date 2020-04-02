بومبيو: أميركا قد تعيد النظر في عقوبات إيران

المصدر: واشنطن - رويترز

لمح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أول من أمس، إلى احتمال أن تفكر الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات على إيران، ودول أخرى، للمساعدة في محاربة فيروس كورونا، لكنه لم يقدم أي إشارة ملموسة تدل على أنها تخطط لذلك.

وعكست التصريحات تحولاً في لهجة وزارة الخارجية الأميركية، التي تعرضت لانتقادات شديدة، بسبب نهجها المتشدد في ما يتعلق بتخفيف العقوبات، حتى رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخفيفها.

وفي تصريحات للصحافيين، شدد بومبيو على أن الإمدادات الإنسانية والطبية معفاة من العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الذي أبرم عام 2015، للحد من برنامج طهران النووي.

ورغم ذلك، فإن العقوبات الأميركية، على النطاق الأوسع، تردع الكثير من الشركات عن التجارة في المواد الإنسانية مع طهران. وإيران واحدة من أشد الدول تضرراً بوباء كورونا.