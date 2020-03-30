الصين تحذّر من موجة جديدة لانتشار «كورونا» قادمة من الخارج

المصدر: بكين - رويترز

قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فنغ، أمس، إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا المستجد، أثار احتمال تعرض البلاد لموجة تفشٍ ثانية في وقت توقف فيه تقريباً انتقال العدوى محلياً.

وأضاف: «الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، ما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشٍ جديدة لاتزال كبيرة نسبياً».

وتظهر بيانات اللجنة أنه خلال الأيام السبعة الماضية، سجلت الصين 313 حالة إصابة قادمة من الخارج، مقابل ست حالات عدوى محلية فقط.

وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أول من أمس، جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد، باستثناء حالة واحدة، انخفاضاً من 54 في اليوم السابق.

ومعظم الحالات القادمة من الخارج هي لصينيين عائدين إلى وطنهم، وصدرت أوامر لشركات الطيران بتقليص الرحلات الدولية بشكل كبير بدءاً من أمس، كما تم تطبيق قيود على الأجانب الوافدين إلى البلاد.

وتوفي خمسة أشخاص، أول من أمس، جميعهم في مدينة ووهان، المركز الصناعي الذي ظهر فيه الوباء في ديسمبر الماضي، غير أن ووهان، عاصمة إقليم هوبي، أعلنت عن رصد إصابة جديدة واحدة فقط بفيروس كورونا، خلال الأيام الـ10 الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيس الصيني 3300 إجمالاً، بينما بلغ عدد الإصابات 81 ألفاً و439 إصابة.

وكان أول من أمس هو رابع يوم على التوالي لا يسجل فيه إقليم هوبي أي إصابات جديدة مؤكدة، والحالة الوحيدة المسجلة لانتقال العدوى محلياً ظهرت في إقليم خنان المتاخم لهوبي.

ومع رفع القيود عن حركة المرور في هوبي، بدأت ووهان تدريجياً إعادة فتح الحدود، واستئناف تشغيل بعض خدمات المواصلات، وعادت كل المطارات في هوبي للعمل، واستقبلت بعض الرحلات المحلية، باستثناء مطار تيانهي في ووهان.