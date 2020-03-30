«كورونا» يواصل تفشيه.. وأوروبا تحصد ثلثي الوفيات

المصدر: عواصم - وكالات

واصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تفشيه في أوروبا، حيث تعزز الدول الأكثر تضرراً كفاحها ضد الوباء العالمي، الذي تسبب حتى الآن في أكثر من 31 ألف وفاة في العالم، وفي غياب أي لقاح أو علاج مثبت ضد الوباء، لزم نحو أكثر من 3.38 مليارات شخص منازلهم، أمس، في نحو 80 دولة ومنطقة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، وسُجل ثلثا الوفيات تقريباً في أوروبا، القارة الأكثر معاناة من الوباء، مع إحصاء أكبر عدد من الوفيات في إيطاليا، حيث تجاوز عدد المتوفين 10 آلاف شخص.

وقال المسؤولون في إيطاليا، أمس، إن 889 شخصاً توفوا في الساعات الـ24 الماضية، في ثاني أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء جائحة كورونا في البلاد يوم 21 فبراير الماضي، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا، أمس، إلى 92 ألفاً و472 حالة.

وكانت إيطاليا أول دولة غربية تطبق قيوداً شديدة على التنقل بعد تفشي الوباء فيها قبل خمسة أسابيع، ومنذ ذلك الوقت شددت الإجراءات بشكل متزايد.

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 838 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وارتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6528 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 78 ألفاً و797 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في إيران أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2640، فيما بلغ عدد المصابين 38 ألفاً و309 أشخاص، ووصل إجمالي المتعافين إلى 12 ألفاً و391 شخصاً.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 209 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس 1228 حالة، وارتفع إجمالي الإصابات إلى 19 ألفاً و522 حالة، فيما أعلنت السلطات في فرنسا ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 2314 وفاة، بينها 319 في الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أول أمس، عن إصدار أمر بإغلاق نيويورك، وتشهد الولايات المتحدة تسارعاً كبيراً في انتقال العدوى مع إحصاء نحو 124 ألف إصابة، نحو نصفها في ولاية نيويورك ومدينتها الكبرى، إضافة إلى تسجيل 2010 حالات وفاة. وبعدما أورد الرئيس الأميركي احتمال فرض حجر صحي على ولايتي نيويورك ونيوجرسي، تخلى عن اتخاذ مثل هذا الإجراء، إذ أثار الموضوع حملة انتقادات في منطقة نيويورك، وأصدرت الهيئة الصحّية الوطنيّة بياناً قالت فيه إنها «تناشد سكان نيويورك ونيوجرسي وكونيتيكت تفادي أي تنقلات غير أساسية خلال الأيام الـ14 المقبلة، مع دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ فوراً». وقررت الحكومة الروسية تقييد حركة المرور على الحدود البرية للبلاد مؤقتاً اعتباراً من اليوم، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا، وكلفت الحكومة وزارة النقل وجهازي الأمن الاتحادي والجمارك، وهيئة الرقابة الاتحادية لحماية حقوق المستهلك، بتقييد حركة المرور بصورة مؤقتة حتى إشعار آخر، عبر كل المنافذ الحدودية، بما فيها نقاط العبور المخصصة للمشاة والسيارات والقطارات والمعابر النهرية.

وذكرت السلطات الصحية اليابانية أن أكثر من 80 شخصاً تأكدت إصابتهم بالفيروس، أمس، ما رفع إجمالي حالات الإصابة في اليابان إلى أكثر من 1800.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 979 حالة إصابة، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 25 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 14.

ترامب يتخلى عن إصدار أمر بإغلاق نيويورك.. وروسيا تغلق حدودها البرية اعتباراً من اليوم.

ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 6528.. والإصابات تصل إلى 78 ألف حالة.