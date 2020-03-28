خبير المناعة أنتوني فوشي: سننجح في وقف تفشي كورونا حالياً.. لكن لابدَّ من الاستعداد للجولة القادمة

المصدر: وكالات-الامارات اليوم

حذر خبير المناعة والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فوشي، الأميركيين، في وقت متأخر من مساء أمس، من الاستعداد للجولة الثانية من تفشي وباء فيروس كورونا، مطمئناً إياهم أنهم سيستطيعون التغلب عليه.



وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، عقد مساء الأربعاء الماضي، قال فوشي: "لاحظ المسؤولون في نصف الكرة الجنوبية تفشي الفيروس في موسم الشتاء، وإذا كانت إصابتهم كبيرة، فيجب علينا أن نكون مستعدين للتعامل مع الجولة الثانية".



وقال الدكتور فوشي إن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى مواصلة العمل على تطوير لقاح فعال، للتعامل مع فيروس كورونا، في حال عاد مرة أخرى قريباً، أو بشكل موسمي في المستقبل، مضيفاً: "أنا متأكد من أننا سننجح في وقف تفشي الفيروس في الوقت الراهن، لكننا نحتاج حقاً إلى الاستعداد للتعامل مع الجولة القادمة".



وأوضح الدكتور فوشي أن زملاءه الصينيين في منظمة الصحة العالمية قد أخبروه بأنهم قلقون بشأن عودة الفيروس، بعد أن تغلبوا عليه، من جديد.

وأضاف: "لديهم حالات قليلة جداً، لكن ما بدأوا في رؤيته هو أنه في الوقت الذي بدأوا فيه تخفيف القيود المفروضة على السفر، فإنهم بدأوا في تلقي الحالات المستوردة من الخارج. قد أخبرني زملائي الصينيون بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تدرك جيداً أن عودة الفيروس أمر غير مستبعد، وأود أن أذكر الحكومة بأننا لا نريد استيراد أي حالات من الخارج".



كما حذر الدكتور فوشي من أنه على الرغم من أن منحنى التفشي بلغ ذروته، أخيراً، فإن هذا لا يعني انتهاء القتال مع هذا الفيروس الجديد، الذي ضرب العالم بشكل واسع وسريع للغاية، حيث قال: "إن هذا لا يعني أننا سنعلن النصر عند إيقاف تفشيه، لكننا سنكون قد وصلنا إلى ما نريده على الأقل".