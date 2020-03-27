إصابة وزير الصحة البريطاني بكورونا بعد مخالطته جونسون

المصدر: لندن - رويترز

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على «تويتر» اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يعزل نفسه في منزله ويعاني من أعراض متوسطة.

وغرّد هانكوك "نتيجة الفحص الطبي إيجابية. لحسن الحظ، الأعراض خفيفة وأعمل من منزلي حيث أخضع للعزل".

وقبل أقل من ساعتين على هذا الإعلان صرح رئيس الوزراء بوريس جونسون أيضا بأنه أصيب بكورونا.

وكان المحرر السياسي لصحيفة ذا صن قد قال في وقت سابق، أنه ربما كان لزاما على وزيري المالية ريشي سوناك والصحة في بريطانيا العزل الذاتي بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون جونسون.