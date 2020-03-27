الأردن يعزل محافظة إربد بالكامل إثر ارتفاع إصابات كورونا

المصدر: عمان - أ. ف. ب

اعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة مساء الخميس عزل محافظة إربد ،شمال المملكة، بالكامل عن باقي المحافظات إثر ارتفاع في عدد إصابات فيروس كورونا فيها.

وقال العضايلة وهو أيضا الناطق باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافي إن «الوضع في محافظة إربد رغم زيادة عدد الإصابات فيها ما زال تحت السيطرة».

وحض المواطنين «الذين خالطوا المصابين على التوجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحص الطبي».

من جهته، قال وزير الصحة سعد جابر إنه «سجل في المملكة الخميس 40 حالة جديدة، 26 في محافظة إربد (65 بالمئة من الإصابات المسجلة الخميس) و14 في العاصمة (عمان)».

وارتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الأردن إلى 212 إصابة بينها حالتان شفيتا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وسجلت في إربد بالمجمل 68 إصابة، تشكل نحو 32 بالمئة من عدد الإصابات الكلي، نجم معظمها عن مخالطة مصابين قدموا من خارج المملكة للمشاركة في عرس.

ويبلغ عدد سكان اربد نحو 1,8 مليون نسمة من أصل عدد سكان المملكة البالغ قرابة 9,5 مليون.

واعتبر جابر أن «هذا الارتفاع المفاجئ في الأعداد هو مؤشر خطير ونحن أمام مفترق طرق مهم».

ودعا المواطنين إلى الالتزام بحظر التجول وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وللتزود باحتياجات الأسر فقط.