4088 وفاة و56 ألف إصابة بـ «كورونا» في إسبانيا

المصدر: عواصم - وكالات

تخطى عدد الوفيات في إسبانيا، جراء فيروس «كورونا» المستجد، عتبة 4000 حالة ليبلغ 4088 مع تسجيل 655 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، كما أكدت وزارة الصحة في بيان أمس. في حين سجلت 250 ألف إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا حتى الآن.

وتفصيلاً، بلغ عدد الوفيات في إسبانيا جراء كورونا أكثر من 4000 حالة، ليبلغ 4088 مع تسجيل 655 وفاة إضافية. كما سجلت 561 ألفاً و188 إصابة مؤكدة بالفيروس. وارتفع العدد بنسبة 19% بين أول من أمس وأمس، مقابل 27% بين الثلاثاء وأول من أمس. وتسجل إسبانيا أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد إيطاليا. وفي منطقة مدريد وحدها ثمة 2090 وفاة، ما يعادل نصف الوفيات في البلاد، تليها كاتالونيا بـ672 وفاة.

من جهة أخرى، سجلت 250 ألف إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا حتى الآن، أكثر من نصفها في إيطاليا (74 ألفاً و386 إصابة) وإسبانيا (56 ألفاً و188 إصابة)، بحسب تعداد قامت به «فرانس برس».

ومع 258 ألفاً و68 إصابة على الأقل و14 ألفاً و640 وفاة، باتت أوروبا القارة الأكثر تضرراً من الوباء، قبل آسيا التي ظهر فيها الفيروس وتسجل 100 ألف و937 إصابة و3636 وفاة. لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات.

من جهتها، أعلنت إيران، أمس، عن تسجيل 157 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 2234، في هذا البلد الذي يعد من بين الأكثر تضرراً في العالم بالوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي إن 2389 حالة إصابة إضافية سجلت خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 29 ألفاً و406 حالات. وقال مسؤول إيراني، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، إن بلاده بدأت تطبيق حظر على التنقل بين المدن أمس.من جهتها، قالت وكالة جيجي للأنباء، إن العاصمة اليابانية طوكيو أعلنت، أمس، عن أكثر من 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى 113 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن 15 حالة من المصابين بالفيروس خرجت من مستشفى العزل، من ضمنهم أربعة أجانب و11 مصرياً، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وفي بيروت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، إن حالتي الوفاة لمريضين يعانيان أمراضاً مزمنة، أحدهما في العقد الخامس من العمر بمستشفى رفيق الحريري، والأخر في العقد السابع من العمر.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 368 حالة.

وقرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أمس، تمديد التعبئة العامة في البلاد إلى 12 أبريل المقبل.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن ذلك جاء بعد اجتماع عقده المجلس، صباح أمس، بدعوة من الرئيس، ميشال عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا».

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 109 حالات.

وفي رام الله، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» إلى 86، بعد الكشف عن 13 إصابة جديدة في قرية بدو شمال غرب القدس.

من جهتها، أعلنت السلطات العراقية، أمس، تمديد حظر التجول في عموم محافظات البلاد، حتى 11 أبريل المقبل، بعد وفاة 29 شخصاً جراء وباء «كوفيد-19»، وتواصل ارتفاع أعداد المصابين به.

وفي نواكشوط، أعلن وزير الصحة الموريتاني، محمد نذيرو ولد حامد، أمس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاث حالات.

وفي السعودية، دخل قرار منع التجوال في مدن الرياض ومكة والمدينة المنورة السعودية، من الثالثة عصر أمس، حيز التنفيذ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويشمل القرار منع سكان مناطق المملكة الـ13 من الخروج منها حتى السادسة صباحاً.

أعلن العراقي تمديد حظر التجول في عموم المحافظات حتى 11 أبريل المقبل.

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وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» في إيران، والحصيلة ترتفع إلى 2234.