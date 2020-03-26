بومبيو: الصين لاتزال تحجب المعلومات الخاصة بـ «كورونا»

المصدر: واشنطن - رويترز

زاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من حدة انتقاداته لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلاً إن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لايزال يحجب عن العالم معلومات يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى.

ودفعت التصريحات التي جاءت في مقابلة مع برنامج واشنطن ووتش الإذاعي، أول من أمس، الصين لقول إنه يتعين على بومبيو الكف عن «تسييس» الوباء وتشويه البلاد.

وكرّر بومبيو اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا «عرّض حقاً حياة الألوف للخطر».

وتابع قائلاً «ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني، لايزال يحرم العالم المعلومات التي يحتاجها، كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى». واتهم بومبيو كذلك إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس.