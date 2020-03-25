السعودية تسجل أول حالة وفاة بـ «كورونا».. وعُمان تعلق رحلات الطيران

المصدر: عواصم - وام

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أمس، إن المملكة سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا فيها، وهي لمقيم أفغاني يبلغ من العمر 51 عاماً.

وأضاف أن صحة الرجل الأفغاني كانت قد تدهورت سريعاً بعد نقله إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات في المدينة المنورة وأنه فارق الحياة، الليلة قبل الماضية.

وأعلنت مملكة البحرين وفاة أحد مواطنيها، البالغ من العمر 65 عاماً، ويعاني أمراضاً وظروفاً صحية كامنة، وكان ضمن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، أن المتوفى كان يخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، تحت إشراف طاقم طبي متخصص، بعد عودته للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

ووصفت الأوضاع الصحية للحالات المصابة الأخرى بأنها مستقرة حالياً، عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية، والإرشادات الدولية المعتمدة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت سلطنة عمان تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية، من مطارات السلطنة وإليها، ابتداء من الساعة 12 ظهر يوم الأحد المقبل، على أن تُستثنى من ذلك رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي، وذلك في إطار التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

أعلنت مملكة البحرين وفاة أحد مواطنيها، البالغ من العمر 65 عاماً، ويعاني أمراضاً وظروفاً صحية كامنة.