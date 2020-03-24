تجدد الاشتباكات جنوب طرابلس الليبية

المصدر: طرابلس ■أ.ف.ب

تجددت الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، وقوات الجيش الوطني الليبي، بجنوب العاصمة طرابلس، رغم اتفاق الهدنة الذي دعت إليه الأمم المتحدة ودول عدة للتفرغ إلى مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الميليشيات الإرهابية خرقت وقف إطلاق النار بقصف مواقع لقوات الجيش الوطني، في منطقة الهيرة جنوب طرابلس، بحسب تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وأشار إلى أن القوات التركية حاولت الهجوم على قوات الجيش الوطني، وتصدى الجيش للهجوم، مضيفاً: «نتيجة الهجوم كانت تدمير مدرعة تركية من طراز ACV-15 التي حاولت خرق الخطوط الدفاعية للقوت المسلحة العربية الليبية».

وكانت السلطات في ليبيا اتخذت قرارات عدة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، كان آخرها أمس، حيث أعلنت السلطات في شرق ليبيا فرض حظر شامل للتجول لمدة 10 أيام بدءاً من الغد.