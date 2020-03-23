السيسي يتطلع لمساعدة الصين لمصر في مكافحة "كورونا"

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن السيسي أشاد خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن السيسي أعرب عن "التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات".

وذكر المتحدث أن الرئيس الصيني أعرب عن "امتنان الصين حكومة وشعبا لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا"، وأنه أكد "استعداد الصين الكامل لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا".

وجرى التوافق خلال الاتصال على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.

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