البحرين.. وفاة حالة مصابة بـ "كورونا"

المصدر: المنامة - وام

أعلنت مملكة البحرين، مساء أمس، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها من إيران ضمن خطة الإجلاء.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزارة قولها إن المتوفية حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.

وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات، تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.