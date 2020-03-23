مخاوف من بؤرة جديدة في اليابان

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت وكالة كيودو للأنباء إن مقاطعة أويتا اليابانية سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا داخل مركز طبي، أمس، ما يرفع عدد الإصابات في المركز إلى 14، ليصبح بذلك بؤرة محتملة للمرض.

وأضافت الوكالة أن إصابة ممرضة في العشرينات من العمر، وأخرى في الخمسينات، تأكدتا، لكن الأعراض التي ظهرت عليهما خفيفة.

وتأتي الحالتان الجديدتان بعد تسجيل 12 إصابة مؤكدة بالفيروس في المركز الطبي، ومن بينهم أطباء وممرضون.

وذكرت الوكالة اليابانية أن المقاطعة، التي تقع في جنوب غرب البلاد، تجري فحوصاً على نحو 600 من العاملين في المركز، والمرضى الذين نُقلوا إليه أو يتلقون العلاج به في الوقت الحالي، إذ تخشى أن يكونوا على صلة ببؤرة للمرض.

وسجلت اليابان 1055 حالة إصابة بالفيروس شديد العدوى حتى أمس، ولا يشمل العدد 712 حالة إصابة على متن سفينة سياحية رست قرب طوكيو الشهر الماضي.