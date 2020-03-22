تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

المصدر: غزة - رويترز

قال مسؤولون فلسطينيون في مجال الصحة اليوم الأحد إن قطاع غزة سجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين كانا قد عادا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر بفيروس كورونا في ساعة متأخرة من مساء السبت وتم وضعهما في الحجر الصحي في رفح القريبة من الحدود المصرية.

وأضافت الوزارة أنهما في حالة مستقرة.

وقال رئيس مكتب الصحافة الحكومي في غزة سلامة معروف لرويترز «الحمد لله أن دائرة المخالطة مع المصابين لم تكن كبيرة، وكل من تخالط معهما تم حجره وأخذ عينات للفحص». ولم يذكر عددهم على الفور.

وأُغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات في غزة خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا.