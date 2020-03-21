ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس #كورونا

المصدر: واشنطن - وكالات

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأميركيين على مواجهة آثار كورونا، مؤكدا «سنكسب معركتنا ضد فيروس كورونا رغم أنه عدو صعب».

وأضاف الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي للإدارة الأميركية حول وباء كورونا أن هناك اختبارات مجانية للكشف عن حالات مصابة بالفيروس.

وقال الرئيس الأميركي أن مجلس الشيوخ يتفاوض بشأن حزمة مساعدات يمكن أن تعزز الاقتصاد بمقدار تريليوني دولار وأن الاتفاق ربما يكون قريبا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

ولام ترامب الصين قائلا: «كان على الصين إبلاغنا لحظة ظهور وباء كورونا»، كما هاجم صحيفة «واشنطن بوست»، متهما إياها بأنها تغطي الأحداث بدون دقة.

وأعلن ترامب مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب وباء كورونا.

وجدد الرئيس الأميركي ترجيحه أن يكون عقار الملاريا مناسبا لعلاج كورونا. وقال «سنكتشف ذلك في المستقبل».

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن الشعب الأميركي تجاوب بشكل إيجابي مع قرارات مكافحة كورونا.

وأضاف بنس «نحاول تلبية كل ما يحتاجه الأطباء لمواجهة الفيروس»، مؤكدا أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتعاونان لمواجهة كورونا.

وأعلن مسؤول أميركي خلال المؤتمر الصحافي إجراء فحوص طبية على مئات الآلاف من الأميركيين.

وأضاف لدينا خطة واضحة لتقليل انتشار الفيروس، مطالبا الأميركيين باتباع الإجراءات الطبية لوقف انتشار كورونا.

